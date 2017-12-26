Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Ahmet D.’nin kullandığı 63 AG 883 plakalı pikap, Halil T.’nin kullandığı 01 NR 871 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken yanında bulunan Mustafa Ç. ile pikap sürücüsü Ahmet D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.