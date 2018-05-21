Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada, 34 DS 6541 ve 06 ACN 824 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.