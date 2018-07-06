Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi SSK Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı