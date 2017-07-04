Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi ŞUTİM kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 DY 585 plakalı araç ile Ramazan A. yönetimindeki 63 M 3768 plakalı araç kavşakta çarptı. Kazada 21 DY 585 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu anne, baba ve çocuk yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.