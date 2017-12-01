Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi’nde yeni yapılan köprülü kavşakta yaşandı. Poyraz A.’nın kullandığı 63 T 0122 plakalı ticari taksi, İbrahim A.’nın kullandığı 46 HM 245 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada İbrahim A., Poyraz A. ve takside bulunan Melike A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yol, dökülen mazot ve motor yağının temizlemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.