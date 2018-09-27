Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 FA 3330 plakalı otomobil ile 33 NG 080 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.