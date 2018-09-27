İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 FA 3330 plakalı otomobil ile 33 NG 080 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.