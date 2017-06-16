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16 Haziran 2017 18:06

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

16 Haziran 2017 18:06


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Mardin karayolunun Ulubağ kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali K.’nın kullandığı 63 DZ 288 plakalı otomobilin sağ arka lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ali K. ile Zine K., Sinan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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