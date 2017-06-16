Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Mardin karayolunun Ulubağ kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali K.’nın kullandığı 63 DZ 288 plakalı otomobilin sağ arka lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ali K. ile Zine K., Sinan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.