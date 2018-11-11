İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Adıyaman istikametine giden Yaşar Zerey yönetiminde ki 07 MVE 26 plakalı otomobil, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta Üstüntaş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Yaşar Zerey ile Fatime Zerey, Muhammed Said Zerey, Muhammed Maruf Zerey ve Zeynep Öztürk yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Öztürk, Diyarbakır'a sevk edildi.


Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.