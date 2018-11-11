Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Adıyaman istikametine giden Yaşar Zerey yönetiminde ki 07 MVE 26 plakalı otomobil, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta Üstüntaş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Yaşar Zerey ile Fatime Zerey, Muhammed Said Zerey, Muhammed Maruf Zerey ve Zeynep Öztürk yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Öztürk, Diyarbakır'a sevk edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.