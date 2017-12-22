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22 Aralık 2017 22:46

Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

22 Aralık 2017 22:46


Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır yolu ile İpekyolu’nu birbirine bağlayan Şanlıurfa’nın Halliliye ilçesindeki Abide Kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Muanna El Huseyn S.’nin kullandığı 33 DFV 95 plakalı otomobil, Mehmet Sadık T.’nin kullandığı 33 AZC 30 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri de araçları kontrol ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Araçlar, olay yerine çağrılan çekici tarafından kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, arkadan gelen otomobilin çok hızlı olduğunu iddia etti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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