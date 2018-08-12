Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 48’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Reşit K.’nin kullandığı 27 Y 9129 plakalı otomobille Ahmet A.’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobillerden biri Salih E.’nin kullandığı 63 MA 628 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Reşit K., Ahmet A., Salih E., Elif K., Salih E. ve Fatmanur K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.