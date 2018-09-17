Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Suruç ilçesindeki Suruç Çadır Kent mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 58 TE 790 plakalı ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.