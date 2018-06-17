Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 17:58

Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

17 Haziran 2018 17:58


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Adnan S. idaresindeki 33 FP 728 plakalı otomobil, Yusuf Ç. yönetimindeki 63 YH 345 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta, aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinde ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, kaza yapan Yusuf Ç. idaresindeki otomobilde bulunan ailenin bayram ziyaretine gittiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç