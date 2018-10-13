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Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek - Hilvan karakolunun 20. kilometresinde yaşandı. Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ali T.'nin kullandığı 34 KB 9107 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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