Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek - Hilvan karakolunun 20. kilometresinde yaşandı. Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ali T.'nin kullandığı 34 KB 9107 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.