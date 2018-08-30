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30 Ağustos 2018 17:16

Şanlıurfa’da trambüs yolları asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı tamamlanan trambüs projenin asfaltlama çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa’da trambüs yolları asfaltlanıyor

30 Ağustos 2018 17:16


Şanlıurfa’da mevcut ulaşım sorununu aşmak için trambüs projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi çalışmalarında sona gelinerek, alt yapısı tamamlanan trambüs projesinin asfaltlama çalışmalarına başlandı.


Başlatılan trambüs projesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte üst yapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde test çalışmalarını yürütecek. Başlatılan asfaltlama çalışmalarını denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Trambüs Projesi’nin tüm fiziki gerçekleştirme alanı olarak gerek Haleplibahçe havzası ardından Halil-ur Rahman, Haşimiye ve daha sonra Divanyolu Caddesi ile birlikte Atatük Bulvarının asfaltlama çalışmalarına başladık. Ondan sonra da çizgiler ve şeritler yapılacak akabinde test sürüşleri gerçekleştirilecek. Ulaşım, Fen İşleri ve ŞUSKİ Başkanlıklarımız her şekli ile bölgede çalışarak projeyi gerçekleştiriyor. Belediyecilik anlamında altın çağını yaşıyor Şanlıurfa, hem merkezde hem de tüm ilçelerde yol standartlarını yükselttik. Bu güzel çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


"Şanlıurfa tarihinde dökülen asfalt miktarını 3 yılda gerçekleştirdik"


Şanlıurfa tarihinin toplam asfalt miktarına ulaşan bir 3 yılı geride bıraktıklarını belirten Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir çalışma başlattık, yol medeniyettir anlayışı ile planlı bir şekilde çalıştık. Trambüs projesi deneme sürüşleri ile birlikte ilerleyen zamanlarda hayata geçecek, ardından Allah’ın izni ile şehrimizi raylı sistemle tanıştıracağız. Bizler konuşmadan yapacağımızı söyleyerek çalışmalarımızı yapıyoruz, işte AK Belediyecilik anlayışı da budur. Çalışan ve üreten bir belediyeyiz, işçimizin ve makinalarımızın verimini en üst derece de kullanıyoruz. Alın teri dökerek sahada ve alandayız. Bizim projelerimiz farklı yansıyor olabilir ben yaptım diyenler olabilir, bunu hiç biri yapmamıştır. Yapan Büyükşehir Belediye Başkanından tüm kadroları el birliği ile yapmıştır” diye konuştu.




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