Şanlıurfa'da turizm atağı

Şanlıurfa'da turizm için her geçen yıl hedef büyüten ve uluslararası platformlarda şehir tanıtımına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tesisleşme atağını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bu yıl için belirlediği 1.5 milyon turist hedefini yakalayan ve önümüzdeki yıl için bu hedefini 2 milyon olarak belirledi. Tarih, müzik, müzeler ve gastronomi şehri Şanlıurfa'nın kendi öz değerlerinin markalaşması için her kesimi ortak akıl çatısı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, turizmde de tesisleri ile özel sektöre güven kaynağı olacak.

Halfeti için can suyu proje

Tarih turizminin yanı sıra doğa turizmi için de seferber olan Büyükşehir Belediyesi, özellikle 'Cennet ilçe' olarak adlandırılan Halfeti ilçesinde yaptığı Marina, yüzer köprü, otopark, Prestij caddesi ve kent park çalışmalarının yanında yerli ve yabancı turistler için İncisu Sosyal Tesislerinin yapımını tamamlayarak hizmete sundu. 36 yatak kapasiteli tesiste, restaurant, kafe, yüzer havuz ve amfi tiyatro sahnesi bulunurken, bu yatırımla turistlere günü birlik ziyaret yerine daha uzun süreli tatil imkanı sunulmaya başladı.

Bozova çatak tesisleri yeniden düzenlendi

Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, tesislerin onarım ve bakım çalışmalarını tamamlayarak, yeni bölümleri halkın hizmetine sundu. 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, bay ve bayan mescitler ile çocuk oyun parkları yapan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kullanılmaz haldeki Çatak Restoranını da yeniden düzenleyerek hizmet verir hale getirdi.

Şanlıurfa, GAP SUKAY'da buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya kazandırılan birçok sosyal tesis arasında Güneydoğu'da bir ilk olma özelliğine sahip GAP SUKAY tesisleri, haftanın her günü ailelerin en uğrak adreslerinin başında yer aldı. Gün batımı manzarası ve su sporları adına bir çok aktiviteyi içerisinde bulunduran GAP SUKAY, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Restoran ve kafeteryalarında şehir kalabalığından uzak bir ortamda dinlenme imkanı sunan GAP SUKAY'a evlenmek üzere olan genç çiftler de rağbet gösterdi.

Cumhuriyet sosyal tesisleri

Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu ve içerisinde piknik alanı, yürüme yolları, su oyun parkı, çocuk oyun alanları, fitness alanları, anfi şeklinde tasarlanmış kuru havuz, havuz başı kır düğünü alanları ve oturma birimlerinin yer aldığı GAP Vadisi 1. Etabında yer alan Cumhuriyet Tesisleri, şehir merkezindeki vatandaşların adeta akınına uğradı. Şanlıurfalı vatandaşların misafirlerini ağırladıkları ender mekanlardan olan Cumhuriyet Sosyal Tesisleri, yeşil alan bakımından da içerisindeki zenginliklerle ilgi gördü.

Hamarat eller çarşısı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Hamarat Eller Çarşısı' bir taraftan yöresel ürünler, el işleri ve damak tadından örnekler sunarken diğer taraftan 600 kadının ev bütçesine katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde Haleplibahçe havzasında faaliyete geçen 'Hamarat Eller Çarşısı' içerisinde, yöresel ürünler, sanat galerisi, kafeterya, mutfak ve çocuk oyun alanı gibi birçok sosyal donatıyı bulundurdu.

Sakıbın köşkü

Haleplibahçe havzasındaki diğer bir tesis olan tarihi konut ve hemen yanındaki geniş yeşil alanı ile vatandaşların hizmetinde olan Sakıbın Köşkü, yöresel yemeklerin yanı sıra, klasik lezzetleri de misafirlerine sundu. Aynı zamanda son dönemlerde gelişen düğün fotoğrafçılarının da en uğrak mekanı haline gelen Sakıbın Köşkü, şehir merkezinde ferah bir ortam arayan ailelerinde en uğrak adresleri arasında yer aldı.

“Bu bir vizyon meselesidir”

Şanlıurfa'nın her alanda kalkınabilmesi için turizme büyük ağırlık verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Elimizde çok önemli değerler var. Bize kalan bu değerleri en iyi şekilde halkın hizmetine sunmaktır. Siz elinizdeki değerleri iyi bir şekilde sunabilirseniz geri dönüşü mutlak suretle olumlu şekilde olacaktır. İşte bu anlayışı benimseyen Büyükşehir kadromuz sosyal tesisler bakımından da en iyi hizmeti sunmaya çalıştı. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfalı hizmetin en iyisine layıktır. AK Belediyeciliğin de gereği budur" diye konuştu.