Şanlıurfa’da Turizmde Farkındalığı Arttırma programı

Avrupa Birliği - Türkiye Mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor” Projesi teknik destek bileşeni kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan ortaöğretim öğrencilerine yönelik ‘Turizmde Farkındalığı Arttırma Programı’ Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa’da il genelinde 11 ortaokulda toplam bin öğrencinin yararlanacağı ve ilki gerçekleştirilen programa Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Halil Kızılelma, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Haliliye İlçe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek, Karacadağ Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü Eyyüp Bulut, Proje Takım Lideri Mary Mc Keon, Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi Merve Ofluoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, Proje Takım Lideri Mary Mc Keon’un yaptığı açılış konuşması ve Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi Merve Ofluoğlu’nun Şanlıurfa’nın değerleri kültürel mirası ve turizmin önemi ile ilgili yaptığı sunumla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibinin hazırlamış olduğu turizm konulu gösteri sonrası yerel işletmeleri temsilen özel bir otelin Genel Müdürü Sibel Okuducu Delibaş, öğrencileri temsilen Seyahat Acenteciliği ve Turizm Rehberliği mezunu Müslüm Sait Küncü Başarı hikayelerini anlatarak öğrencilerin turizme yönelmesinde katkıda bulunmaya çalıştı.

Program soru ve cevap bölümünden sonra öğrenciler için hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.