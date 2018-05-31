Şanlıurfa’da Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Parkı yapılıyor

Eğitim ve öğretime verdiği önemle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, küçük yaştaki çocukların trafik eğitimi alması ve bilinçlenmesi amacıyla Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkını Şanlıurfa’ya kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje için alt yapı çalışmaları ve ihale süreci tamamlandı. Daha bilinçli bir toplum yetiştirmek adına Maşuk’ta yapılacak proje, 32 bin metrekare yeşil alan üzerine ve 14 bin metrekare kullanım alanıyla Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı olacak.

Deneyimli trafik eğitmenleri ile birlikte ilkokul ve anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verilecek olan eğitim parkında aynı anda 140 öğrenci eğitim alabilecek. Engelli öğrencilerin de unutulmadığı projede öğrenciler, akülü araçlar kullanarak trafik eğitimi almış olacak.

Türkiye’nin en büyük trafik eğitim parkı olma özelliğini taşıyan park içerisinde, üç adet bina, açık hava dersliği, çocuk oyun parkı ve bir yonca kavşağı, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu kavşaklar, kontrolsüz kavşaklar, dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, otobüs durakları, alt geçitler, üst geçitlerin bulunuyor. Bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılması hedefleniyor. Fiziki yapısıyla Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı olma özelliğini taşıyacak olan projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.