Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 17:03

Şanlıurfa’da Urfa Sokakları Dağ Bisikleti yarışı düzenlenecek

Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi sayesinde bir sportif aktiviteye daha ev sahipliği yapıyor.

Şanlıurfa’da Urfa Sokakları Dağ Bisikleti yarışı düzenlenecek

11 Mayıs 2018 17:03

Yoğun rağbetin yaşandığı ve bir çok ilden katılımın sağlandığı 2. Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı, 13 Mayıs Pazar günü start alıyor.


Şanlıurfa, sportif aktivitelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Kayıtların devam ettiği ve şu ana dek 30’a yakın ilden 200’e yakın sporcunun başvuru yaptığı 2. Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı, 13 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Balıklıgöl Platosundan start alacak. Tarihi Urfa sokaklarında toplamda 5 bin 830 metreden oluşacak yarışta yine tüm kategoriler bazında toplam 25 bin lira para ödülü sahiplerini bulacak.


Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da son yıllarda düzenlenen birbirinden önemli organizasyonların bu haftaki buluşmasında pedal çevirecek tüm sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’mıza sportif ve eğitim yönündeki aktiviteler çok yakışıyor. Bunun için eğitim buluşmalarına ve spor alanındaki organizasyonlara önem veriyoruz. Tüm ilçelerimizde yaptığımız spor kompleksleri ve kültür merkezlerinin vermiş olduğu olumlu gelişmeler aslında bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Şimdi de önceki yıllarda düzenlediğimiz Urfa Sokakları Dağ Bisiklet Yarışının devamı olan ikinci buluşmamızı düzenliyoruz. Pazar günü startını vereceğimiz yarışmaya tüm Şanlıurfa halkını davet ediyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Cumartesi
    21°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç