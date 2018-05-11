Şanlıurfa’da Urfa Sokakları Dağ Bisikleti yarışı düzenlenecek

Yoğun rağbetin yaşandığı ve bir çok ilden katılımın sağlandığı 2. Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı, 13 Mayıs Pazar günü start alıyor.

Şanlıurfa, sportif aktivitelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Kayıtların devam ettiği ve şu ana dek 30’a yakın ilden 200’e yakın sporcunun başvuru yaptığı 2. Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı, 13 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Balıklıgöl Platosundan start alacak. Tarihi Urfa sokaklarında toplamda 5 bin 830 metreden oluşacak yarışta yine tüm kategoriler bazında toplam 25 bin lira para ödülü sahiplerini bulacak.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da son yıllarda düzenlenen birbirinden önemli organizasyonların bu haftaki buluşmasında pedal çevirecek tüm sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’mıza sportif ve eğitim yönündeki aktiviteler çok yakışıyor. Bunun için eğitim buluşmalarına ve spor alanındaki organizasyonlara önem veriyoruz. Tüm ilçelerimizde yaptığımız spor kompleksleri ve kültür merkezlerinin vermiş olduğu olumlu gelişmeler aslında bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Şimdi de önceki yıllarda düzenlediğimiz Urfa Sokakları Dağ Bisiklet Yarışının devamı olan ikinci buluşmamızı düzenliyoruz. Pazar günü startını vereceğimiz yarışmaya tüm Şanlıurfa halkını davet ediyoruz" diye konuştu.