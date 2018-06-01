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01 Haziran 2018 16:55

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Şanlıurfa’da mayıs ayı içerisinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında 346 kişi gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen zanlılardan 72 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

01 Haziran 2018 16:55


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimler tarafından mayıs ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları düzenlendi. Operasyonda torbacı olarak adlandırılan 264 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 65’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa genelinde gümrük kaçağı sigara satan ve taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda ise 130 bin paket sigara ele geçirilirken gözaltına alınan 82 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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