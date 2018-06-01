Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimler tarafından mayıs ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları düzenlendi. Operasyonda torbacı olarak adlandırılan 264 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 65’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa genelinde gümrük kaçağı sigara satan ve taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda ise 130 bin paket sigara ele geçirilirken gözaltına alınan 82 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.