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24 Haziran 2018 15:42

Şanlıurfa’da üzerine demir düşen 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa’daki bir inşaat alanında üzerine demir düşen 3 işçi yaralandı.

Şanlıurfa’da üzerine demir düşen 3 işçi yaralandı

24 Haziran 2018 15:42


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait inşaat alanında çalışan H.Y., F.M. ile ismi öğrenilmeyen bir başka işçinin üzerine iddiaya göre vinç yardımı ile üst katlara kaldırılan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki demir düştü. Üzerine demir düşen işçiler, diğer işçilerin yardımıyla demirin altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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