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27 Temmuz 2018 15:27

Şanlıurfa’da vahşet

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir hafriyat döküm alanında toprağa gömülü halde kafası koparılmış 2 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunun cesedi bulundu.

Şanlıurfa’da vahşet

27 Temmuz 2018 15:27


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede çocuğun yaklaşık 20 gün önce bölgeye gömüldüğü belirlendi. Üzerinde elbiseleri duran çocuğun kafasının ise koparıldığı ve cesedin yanına gömüldüğü öğrenildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili anne ve üvey anneyi gözaltına aldığı iddia edilirken, babanın ise uzun süredir kayıp olduğu belirlendi. Çocuğun nasıl öldüğü ve kimler tarafından bölgeye götürülerek gömüldüğünün araştırıldığı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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