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08 Haziran 2018 17:19

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi.

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi

08 Haziran 2018 17:19

Otomobilde sıkışan sürücü olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde yapımı devam eden köprülü kavşak nedeniyle geçici olarak açılan yolda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VH 023 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kayalıklara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttıktan sonra ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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