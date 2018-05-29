Şanlıurfa’da yağış ve sel uyarısı

Şanlıurfa Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, bugünden itibaren bölgede kırkikindi yağışlarının beklendiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Kızıler, 4 gün boyunca sürmesi beklenen yağışların Cuma gününden itibaren yerini sıcak havaya bırakacağını ifade etti. Aniden bastıran yağışların sele neden olabileceğini hatırlatan Kızıler, "Salı, çarşamba yağış bekleniyor. Perşembe çok bulutlu, cuma günü ise açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Kırkikindi yağışlarının cuma gününden itibaren bitmesini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yağışlar kırkikindi dediğimiz ikindi saatlerinde başlıyor, iftar saatlerinde sona eriyor. Bazı yerlerinde ani sel baskınlarına neden olabiliyor. Sağanak yağış olduğu için belli olmuyor. Sağanak yağış uygun bir dere yatağını bulduğu zaman ilçelerimizde, başka yerlerde sele neden olabilir. Buna karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Sıcaklıklar işte görüldüğü gibi 34 - 35 civarı olacak. Perşembe gününden itibaren 31- 32 dereceye düşecek. Nispetten bir serinleme olacak. Çevremizdeki yağışlardan dolayı Şanlıurfa’nın genelinde serinleme var. Normalde bundan daha sıcak bir hava bekliyoruz. Bu sistemin önümüzdeki birkaç günden sonra gücünü ve kuvvetini kaybedeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde halkımızın özellikle küçük dere yataklarından uzak durmaları gerekiyor. Ani yağış olduğu için her an bir taşkın ve sele neden olabilir. O yüzden dikkat etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.