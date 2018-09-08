Şanlıurfa’da yakalanan 3 hırsız tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde son bir haftada çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 3 hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahısların adreslerini tespit eden polis, düzenlediği baskında İ.K., A.Ö. ile T.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların çeşitli işyerleri ve evlerde çaldıkları, 4 motosiklet, bir telefon ile bir miktar para ise sahiplerine verilmek üzere el konuldu.