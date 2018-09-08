Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 12:55

Şanlıurfa’da yakalanan 3 hırsız tutuklandı

Şanlıurfa’da çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da yakalanan 3 hırsız tutuklandı

08 Eylül 2018 12:55


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde son bir haftada çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 3 hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahısların adreslerini tespit eden polis, düzenlediği baskında İ.K., A.Ö. ile T.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahısların çeşitli işyerleri ve evlerde çaldıkları, 4 motosiklet, bir telefon ile bir miktar para ise sahiplerine verilmek üzere el konuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç