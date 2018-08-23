Şanlıurfa’da yangın sonrası hasar tespiti çalışmaları başlatıldı

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Haliliye ilçesinde bulunan Oduncular Pazarı Sitesinde meydana gelmişti. Çok sayıda itfaiye ve TOMA’nın müdahalesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışmaları başladı. Bölgede iş makineleri yardımıyla hafriyat kaldırma işlemleri başlatıldı.

İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelen esnaf Abdurrahman Hızar, “Evimde dinleniyordum. Bir haber geldi, ‘iş yerin yanıyor’ dediler. Benim yaklaşık 300 bin lira zararım var. Odun kesme, parçalama makinelerim yandı. Adana’dan kereste getirmiştim, tamamen yandı” diye konuştu.