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05 Mayıs 2018 18:05

Şanlıurfa’da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden GAP Vadisi 3 Etap Projesinde bulunan 3 katlı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı devam ediyor.

Şanlıurfa’da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı sürüyor

05 Mayıs 2018 18:05


8 Bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan biri erkeklere diğeri ise bayanlara olmak 2 yarı olimpik yüzme havuzların bulunduğu tesis 3 kattan oluşacak. İçerisinde kafeterya ve fitness, ve yüzme havuzunun olacağı tesisin istenildiği zaman üstü açılabilir hale getirilecek.


İlerleyen günlerde açılması beklenen yüzme havuzlarında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Nihat Çiftçi, "Allah’ın izni ile çok yakın zamanda bu tesisi Şanlıurfalı kardeşlerimizle buluşturacağız" dedi.


Çiftçi, ”Sosyal donatı anlamında Şanlıurfa’mızın en büyük projesi olan GAP Vadisi’nin 3. Etabını arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Artık sona doğru gelindi. Tüm inşaat imalatları ve sistem olarak bitmiş durumda. Çok yakın bir zamanda 3. Etabı Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine açacağız. Bu etap içerisinde biri erkeklere biri bayanlara olmak üzere 2 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var. Hedefimiz ramazandan önce projemizin bu etabını bitirip, insanlarımızı bu yatırımdan istifade ettirmek. Çalışmanın başındayız. Şanlıurfa’nın en büyük projesi yürütülüyor. Gerek detayları bakımından gerekse içindeki donatılar bakımından ve alan itibari ile de GAP Vadisi’nin bir bütün olarak düşündüğümüzde tüm etapları ile şehir ormanıyla birlikte 3 Milyon 500 Bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu kadar iklimin sıcak ve kurak olduğu bir yerde bu büyük yeşil alanı şehrimize, insanımıza, nefes ve yaşam olacak. Gerek aileleri ile birlikte piknik yapmalarını gerek gençlerimizin bu alanda yüzmeleri, spor yapmalarına olanak sağlanacak. GAP Vadisi projesi bir bütün olarak kullanıldığında Şanlıurfa’da ne kadar doğru bir projeye hayat bulduğunu, şehri adeta buraya tahliye ettiğimizi vatandaşlarımız görecek” diye konuştu.




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