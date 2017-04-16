Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 14:16

Şanlıurfa’da yaşlı ve engelliler sandığa sedyede götürüldü

Eyyübiye Belediyesi, referandumunda oy kullanmaya gidemeyen yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar, hasta ulaşım desteği sağlayan araçlarla sandığa götürdü.

Şanlıurfa’da yaşlı ve engelliler sandığa sedyede götürüldü

16 Nisan 2017 14:16


Eyyübiye Belediyesi, anayasa değişikliğini kapsayan referandumda sandık başına gidemeyecek durumda olan vatandaşlara ulaşım imkanı sağladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatıyla hafta başından itibaren çalışmalara başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde tespit edilen hasta, yaşlı ve engellilerle irtibata geçip, sandığa gidemeyecek durumda olanlara ulaşım imkanı sağladı.


‘Sandığa engel yok’ sloganıyla başlatılan çalışmayla kadar 123 hasta, yaşlı ve engelli vatandaş sedyelere alındıktan sonra araçlarla sandığa götürülerek oy kullandı. Ekipler, saat 16.00’a kadar çalışmalarını yürüteceklerini bildirdi.


Başlatılan çalışmadan faydalanan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:59
  • Güneş :05:41
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:09
  • Yatsı :20:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!