Şanlıurfa'da Yemen için insanlık çağrısı

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları, Yemen'e insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile İHH İnsani Yardım Vakfı üyelerinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cuma namazının ardından Balıklıgöl platosunda yaklaşık 100 kişi toplandı. Yemen'de 2011 yılında başlayan gösteriler 2014 yılında fiili savaşa dönüştü. Yedibaşak İnsani Yardım Derneği Başkanı Vedat Savaş, burada grup adına yaptığı açıklamada, "Batı son iki asırdır İslam ümmeti üzerine kirli emellerini hayata geçirmek için, türlü hilelerle Müslümanları parçalamış, çeşitli fitnelere de birbirine düşürmüştür. Bu oyunun son örneği de Yemen'de yapılmaktadır. Bir taraf İran, diğer taraftan Suudi Arabistan karşı karşıya gelerek Yemen'i yeni bir maceraya sürüklemiştir. Bu savaşta 30 bin insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yerinden yurdundan olurken 8 milyon da açlığın pençesinde. Yemen'de salgın hastalık ve açlık baş gösterdi. Olan masum insanların, günahsız çocuklara olmaktadır. Gün geçmiyor ki açlıktan çocuklar ölmesin. Hiçbir Müslüman devletinin durumu düzeltme çabasının olmaması ayrıca düşündürücü. Bütün İslam ümmeti gibi Yemen de umudunu Türkiye'ye bağlamış ve feryat ediyor. Birkaç yardım kuruluşu haricinde ülkeye insani yardım ulaşmamakta her geçen gün hayat biraz daha çekilmez hal almaktadır. Bütün Müslümanları aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakmayı, Allah'ın tescillediği kardeşliği yeniden tesis etmeye, malıyla ve duasıyla mazlum kardeşlerimize yardımda bulunmayı davet ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından gruptakiler tekbir getirerek, slogan attı.