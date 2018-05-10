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10 Mayıs 2018 15:29

Şanlıurfa’da yeni mahsul kabaklar pazara indi

Şanlıurfa’da yetişen su ve sakız kabağı pazara indi.

Şanlıurfa’da yeni mahsul kabaklar pazara indi

10 Mayıs 2018 15:29

Kalitesine göre fiyatı 5 liraya kadar yükselen kabaklar oldukça rağbet görüyor.


Sezonun açılmasıyla birlikte Şanlıurfa’da yetiştirilen su kabağı ile sakız kabağı da pazardaki yerini aldı. Fiyatı kalitesine göre değişen kabaklar oldukça rağbet görüyor. Bazı esnaflar fiyatların mevsim şartlarının olumsuz ilerlemesinden dolayı yükseldiğini söylerken, bazıları ise mevsimine göre normal olduğunu belirtti. Fiyatların sezonuna göre uygun olduğunu söyleyen pazarcı esnafına bazı vatandaşlar da destek verdi.



Serin hava fiyatları yükseltti


Pazarcı esnafı Mehmet Kurt havaların serin olmasından dolayı ürünün az olduğunu ve bu yüzden de fiyatların biraz yüksek olduğunu belirterek, "Serin olduğundan dolayı biraz verim az, o yüzden fiyatı yüksek. İleriki günlerde belli değil ama inşallah düşer. Büyük ihtimalle düşer" ifadelerini kullandı.



"Ramazan’dan sonra fiyat düşer"


Ramazandan sonra fiyatların düşeceğini söyleyen İbrahim Halil Alban ise “Kabaklar yeni geldi. Yazdan dolayı iyidir, güzeldir. Fiyatı şu anda 2 buçuk liradır. Yeni çıktığı için biraz pahalı. Yaza doğru, Ramazan’dan sonra bütün sebze olsun, meyve olsun, yeşillik olsun fiyatı düşer” dedi.



Vatandaş fiyatlardan memnun


Kabak almaya gelen Mehmet Emin Şahin, “Fiyatlar normal, sezona göre iyidir. İleriki zamanda fiyatı düşecektir. Şu anda normal” diye konuştu.


Fiyatların normal olduğunu söyleyen pazarcı esnaflarından Bekir Kurt, "Şu anda fiyatlar normal. Kabağın kilosu 4 lira, dolmalık kabağın kilosu 3 lira. Yeni geldi. Normalde hal pazarında 3 lira 3 buçuk liraya alsan, pazarda 4 lirayı buluyor” şeklinde konuştu.


Kalitesine göre su kabağı 3 buçuk ile 4 lira arasında satılırken, sakız kabağı ise 3 liradan satışa sunuluyor.




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