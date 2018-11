Şanlıurfa'da yeşillendirme atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent ormanı ile birleştirmeyi planladığı ve 6 etaptan oluşan GAP Vadisi projesinin yanı sıra tüm ilçelerde hayata geçirdiği kent parklar sayesinde Şanlıurfalı vatandaşlar rahatlıkla ulaşabilecekleri geniş ve ferah alanlara kavuştu. Şanlıurfa'nın 1 Nisan 2014 tarihinde Büyükşehir statüsü kazanmasından bu yana geçen süre içerisinde toplamda 2 milyon 828 bin 821 metrekarelik yeşil alan şehre kazandırılırken, yine aynı süre içerisinde 2 milyon 672 bin 800 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Atıl durumdaki alanlar, yeşille buluştu

Büyükşehir Belediyesi, uygulamalarında özellikle atıl durumdaki bölgelerin toprak analizlerini yaparak toprak nakli gerçekleştirmesinin yanı sıra kazandırdığı zengin bitki örtüsü ile atıl alanlara hayat verdi. Kısa bir süre öncesine kadar çöp ve benzeri hafriyat atıklarının atılması ile elverişsiz hale gelen arazileri Şanlıurfa'nın can damarına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmaları ile vatandaşların da takdirini topladı.

Tüm ilçelere kent parklar yapıldı

'İlçeleri İle Birlikte Kalkınan Şanlıurfa' hedefi ile tüm ilçelere kent parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanları ile de ön plana çıktı. İlçe merkezlerine vatandaşların rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri bölgelere park ve mesire alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kamelyalar, yürüyüş yolları, fitness alanları ve bitki örtüsü gibi tüm detaylara büyük özen gösterdi.

GAP Vadisi'nde çalışmalar son sürat

6 etaptan oluşan ve kent ormanı ile birleştirilmesi ile toplamda 3.5 milyon metrekarelik yeşil alanı kapsayacak olan GAP Vadisi Projesi'nde 1, 2 ve 3. etaplar tamamlanırken diğer 3 etaptaki çalışmalar da hızla sürüyor. Tüm etaplarında yürüyüş yolları, spor alanları, oturma alanları, piknik alanları, kamelyalar ve oyun grupları yer alan GAP Vadisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Millet bahçesi' olacak şekilde tasarlandı.

Şanlıurfa, artık kendi fidanını üretiyor

Yine atıl durumdaki fidanlıklarını son 4 yılda üretim yapar hale getiren Büyükşehir Belediyesi, bu süre içerisinde 300 bini aşkın fidan üretti. Her yıl bu rakamı katlayarak yoluna devam eden Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynaklarını değerlendirerek fidan alımını sıfıra indirmeyi planlıyor. Fidan üretiminde tesisleşmeye giden Büyükşehir Belediyesi, zengin bitki örtüsüne de özen göstererek çeşitliliğini arttırdı.

“Daha yapacak çok işimiz var”

Şanlıurfa tarihinin en büyü yeşil alan atağını son 4 yılda gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Her yıl hedef büyütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda çalışmalarımızı kat be kat arttırarak daha nice güzel hizmetler gerçekleştireceğiz" dedi. AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini Şanlıurfa'da sergilediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Biz her zaman Şanlıurfalı hizmetin en iyisine layıktır diyoruz. İşte bu bilinçle hareket ediyoruz. Şanlıurfa'da yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşımızın daha güzel bir şehirde hayatını sürdürebilmesi için de yeşil alan olmazsa olmazlarımız arasında ilk sırada yer alıyor. Önümüzdeki dönemlerde her alanda olduğu gibi yeşil alanda da hedef büyüten bir belediyecilik anlayışı ile yine halkımızın yanında olacak ve birlikte güzel çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.