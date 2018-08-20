Şanlıurfa’da yetiştirilen kurbanlık develer alıcılarını bekliyor

Türkiye’deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da bir besici tarafından yetiştirilen kurbanlık develer satışa çıkarıldı. Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükhan kırsal Mahallesi’nde besici İbrahim Tanır tarafından bir çiftlikte yetiştirilen kurbanlık develer alıcılarını bekliyor. Besici Tanır, beş yıl önce satın aldıkları ve damızlık olarak yetiştirdikleri develerden erkek olanlarını Kurban Bayramı öncesi satışa sundu. Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Kamburoğlu çiftliğinde satışa sunulan develer, 15 ile 20 bin liradan satılıyor.