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Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden kişi öldü

Şanlıurfa’da yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Süleymaniye kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Besicilik yapan İbrahim Altundağ (38), açıkta bulunan saman yığınının yağmurdan ıslanmaması için üzerini branda ile kapatmak istedi. Bu sırada yıldırım isabet eden Altundağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Altundağ'ın cenazesi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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