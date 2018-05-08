Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Evren Sanayi Sitesi Kadıkendi Mahallesi’nde yeni açılan 33. Caddede yürütülen çalışmaların ardından güzergahı asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, 12’ye yakın meslek grubunun yer aldığı sitelerin yol sorununu çözüme kavuşturdu. Kuzeybatı çevreyolu ile Şanlıurfa-Gaziantep devlet yolunu birbirine bağlayacak olan 33. cadde sayesinde bölgede inşa edilen birçok meslek grubunun sitesi daha hizmete açılmadan yola kavuşacak.

Gıdacılar, matbaacılar, mobilya ve marangozcular, Pvc imalatı, demirci ve sobacılar, briketçiler, halk ekmekçiler, hurdacılar, lastik imalatı, kereste ve kavakçılar ile oduncular ve diğer meslek guruplarının yer aldığı sitelerin yollarını asfalta hazırlayan büyükşehir belediyesi, bölge esnafının takdirini topladı.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kadı kendi Mahallesinde bulunan Evren Sanayi Sitesi içerisindeki 61. 63. ve 65. Cadde ile 6 sokağı asfalt serimi için hazırladı. Altyapısı tamamlanacak olan caddeler daha sonra asfaltlanarak hizmete sunulacak.