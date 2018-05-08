Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 13:58

Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Evren Sanayi Kooperatifi bitişiğinde inşa edilen çeşitli meslek gruplarının yer aldığı sitelere nefes aldıracak bulvar ve caddeleri birer birer hizmete kazandırıyor.

Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

08 Mayıs 2018 13:58


Evren Sanayi Sitesi Kadıkendi Mahallesi’nde yeni açılan 33. Caddede yürütülen çalışmaların ardından güzergahı asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, 12’ye yakın meslek grubunun yer aldığı sitelerin yol sorununu çözüme kavuşturdu. Kuzeybatı çevreyolu ile Şanlıurfa-Gaziantep devlet yolunu birbirine bağlayacak olan 33. cadde sayesinde bölgede inşa edilen birçok meslek grubunun sitesi daha hizmete açılmadan yola kavuşacak.


Gıdacılar, matbaacılar, mobilya ve marangozcular, Pvc imalatı, demirci ve sobacılar, briketçiler, halk ekmekçiler, hurdacılar, lastik imalatı, kereste ve kavakçılar ile oduncular ve diğer meslek guruplarının yer aldığı sitelerin yollarını asfalta hazırlayan büyükşehir belediyesi, bölge esnafının takdirini topladı.


Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kadı kendi Mahallesinde bulunan Evren Sanayi Sitesi içerisindeki 61. 63. ve 65. Cadde ile 6 sokağı asfalt serimi için hazırladı. Altyapısı tamamlanacak olan caddeler daha sonra asfaltlanarak hizmete sunulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç