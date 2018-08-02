Şanlıurfa’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerindeki Gap Havalimanı yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa - Siverek arasında yolcu taşıyan Engin K.’nin kullandığı 63 N 6023 plakalı minibüs, Şanlıurfa’ya gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında takla attı. Takla attıktan sonra tekrar düz duran minibüsteki 14 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.