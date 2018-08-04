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04 Ağustos 2018 17:10

Şanlıurfa’da yolcu minibüsünün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da yolcu minibüsünün çarptığı çocuk öldü

04 Ağustos 2018 17:10


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 3 yaşındaki B.S.’ye iddiaya göre, sokakta oyun oynadığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olay sonrası sürücünün kaçtığı ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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