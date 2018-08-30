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30 Ağustos 2018 12:41

Şanlıurfa’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Şanlıurfa’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 12:41

yıldönümü coşkuyla kutlandı.


Kutlamalar sabah saatlerinde Osmanbey Yeni Şehitlik Anıtına, Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin bırakılmasının ardından tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehitlik anıtındaki tören, şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakılmasıyla sona erdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Şanlıurfa Vali Vekili Fatih Çelikkaya’ın Valilik Şeref Salonu’nda tebrikleri kabulüyle devam etti. Tebriklerin kabulünün ardından da kutlamalar Cumhuriyet Caddesi’ndeki resmi geçit töreniyle sona erdi.


Törene Şanlıurfa Vali Vekili Fatih Çelikkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Üniversite Rektörü Ramazan Taşaltın, askeri, idari erkan ve vatandaşlar katıldı.




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