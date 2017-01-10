Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Şanlıurfa’da, iş makinesi taşıyan tır, patates yüklü kamyon ve yolcu otobüsünün de aralarında yer aldığı 5 araç birbirine girdi. Kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu havalimanı istikametinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Diyarbakır istikametine giden sürücüsü bilinmeyen 33 E 43 63 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan ve iş makinesi taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü bilinmeyen 63 E 1881 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yola fırlarken arkadan gelen sürücüsü belirlenemeyen 38 D 0734 plakalı patates yüklü kamyon kazaya karışmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpıp duran kamyona ise onun arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan 63 VA 178 plakalı kamyonet ise orta refüje çıktı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile otobüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Birbirlerini suçlayan sürücüleri polis ve jandarma ekipleri sakinleştirirken, otobüs şoförünün manevra yaparak tıra çarpmamasının ise büyük bir faciayı önlediği belirtildi.



Buzlanmaya bağlı kazalarda 15 kişi yaralandı

Öte yandan, Şanlıurfa’da sis ve buzlanma nedeniyle de çok sayıda kaza meydana geldi. Şehrin değişik noktalarında meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza geçirenlerin yakınları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.