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30 Kasım 2017 14:29

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da bir kamyon ve 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

30 Kasım 2017 14:29


Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi İpekyolu üzerinde yaşandı. Akabe TOKİ istikametine gitmekte olan iki ticari araç ile kamyonun arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine, biri ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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