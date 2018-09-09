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Şanlıurfa’daki ’kan davası’ cinayeti kamerada


Edinilen bilgiye göre olay, dün Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde yaşandı. İddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan kan davalısı C.K., Çatanak’ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak’ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak’ın cinayet şüphelisi C.K.’nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kan davasının başlangıcı, 2012 yılında Harran’a bağlı Damlasu kısal mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden başlamıştı. İddiaya göre, C.K.’nın babası S.K., silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettikten sonra kan davası başladı. S.K.’nın ölümünün ardından çocukları köyden ayrılarak başka bir kente yerleşti. S.K.’nın çocukları, babalarının ölümünden Mehmet Çatanak ile Çatanak’ın dayılarını sorumlu tuttu. Bu olayla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle kimse tutuklanmadı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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