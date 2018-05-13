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13 Mayıs 2018 20:23

Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrilen otomobildeki ölen 4 kişi ile yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

13 Mayıs 2018 20:23


Şanlıurfa - Mardin karayolunun 57’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur nedeniyle biriken suya düşen 16 F 9996 plakalı otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi ile vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkartılan 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Ali İrgin, Mehmet İrgin, Ayşe İrgin ve Remziye İrgin’in hayatını kaybettiği, Erkan İ., Vedat İ. ve Nuran İ.’nin ise yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Sudaki araç çıkartıldı


Suya devrilen otomobil olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere karakola götürüldü. Aracın çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı yeniden arama tarama çalışması yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede ulaşılamadı.



Ekipler biriken suyu tahliye etmeye başladı


Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliye edilmesinin ardından ekiplerin yeniden inceleme yapacakları belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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