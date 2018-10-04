Şanlıurfa'daki konser ve eğlenceler şehitler nedeniyle iptal edildi

Şanlıurfa'da Urfes İsot Festivali kapsamında 2 gün boyunca gerçekleşmesi planlanan eğlence ve konser etkinlikleri, Batman'da 7 askerin şehit olmasının ardından iptal edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Türkiye'yi üzen olay sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından açıklama yapılarak eğlence ve konserlerin iptal edildiği duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Biliyorsunuz sabah çok menfur bir olayda uyanmış olduk. Batman'da askerimize karşı bir bomba patlatma, bir terör eylemi gerçekleşti. Öncelikle olay lanetliyoruz, kınıyoruz. Şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza Rabbimizden acil şifalar ihsan etmesini diliyoruz. Tabii ki üzüntü içerisindeyiz. Fakat şunu da bilmekte fayda vardır. Terörün amacı o toplumu, o ülkeyi üzüntüye boğmaktır. Asıl hedefleri budur. Hayatı normal akışından çıkarmaktır. Bunun da farkındayız. Biz her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Bu topraklar selametle, barışla, huzurla, kardeşlikle bu hale geldi ve bu şekilde de devam edecek. Bu topraklara da bu yakışır. Bize de bu yakışır. Birlik beraberliğimizi muhafaza edeceğiz, gücümüzü her zaman toparlayıp ve yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi meydana gelen terör olayı sebebiyle bizim başlayan İsot Festivalimiz var. Bugünden başlayarak, 3 günlük program içerisindeki eğlence kısımlarını halay kısımlarını ve konser kısımlarını etkinliği birlikte düzenlediğimiz 4 kurum ile birlikte iptal etme kararı aldık. İsot Festivali'nin diğer yarışma ve diğer kısımları düzenlenecektir” diye konuştu.