Şanlıurfa’daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde kazaya ara yola girmekten son anda vazgeçen bir otomobilin neden olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde İpekyol Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, 3 otomobil ile 1 kamyonete çarptıktan sonra devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan korkunç kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil sürücüsünün yan yola girmekten vazgeçtiği ve seyir halindeki tırın önüne aniden dönüş yaptığı görüldü. Tır sürücüsünün de otomobile çarpmamak için direksiyonu çevirdiği fakat otomobile çarptıktan sonra diğer araçları da önüne alıp sürüklediği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.