Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:07

Şanlıurfa’daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’da meydana gelen korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

06 Ağustos 2018 14:07

Görüntülerde kazaya ara yola girmekten son anda vazgeçen bir otomobilin neden olduğu görüldü.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde İpekyol Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, 3 otomobil ile 1 kamyonete çarptıktan sonra devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı


Yaşanan korkunç kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil sürücüsünün yan yola girmekten vazgeçtiği ve seyir halindeki tırın önüne aniden dönüş yaptığı görüldü. Tır sürücüsünün de otomobile çarpmamak için direksiyonu çevirdiği fakat otomobile çarptıktan sonra diğer araçları da önüne alıp sürüklediği görüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç