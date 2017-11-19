Şanlıurfa’daki mozaik çalıştayı devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ ile Urfa mozaiklerini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. İlk olarak 2 Kasım tarihinde Balıklıgöl Demostrasyonu ve ardından 9 Kasım tarihinde Göbeklitepe Demostrasyonu ile tanıtıma yönelik organizasyonlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, programlara yarın da devam edecek. 22 Kasıma kadar sürecek Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışmasında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı ağırlanacak.

Dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Kale Eteği, Halepli Bahçe ve Kızıl Koyun kazı alanlarında 133 kaya mezarı ile M.S. 1. yüz yıl dönemlerinde yapıldığı tahmin edilen bir çok mozaiğin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ’Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ ile bu değerlerini dünya kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği ve organizesinde gerçekleştirilecek olan ’Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ 20 Kasım tarihinde devam edecek. Arkeoloji Müzesi Sergi Salonunda düzenlenecek ilk buluşma saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak.

Prof. Dr. Devrim Erbil, Proje Takım Lideri Mary McKeon, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in konuşmaları ile başlayacak programın ardından Arkeoloji Müzesi Cep Salonunda Urfa-Edessa Mozaiklerinin sunumu gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 13.45’te Arkeoloji Müzesi önünde ’Mozaik Atölyelerinde ve Sahada Mozaik Çalışmalarının Yapılması’ etkinliği ile devam edecek buluşma saat 16.30’da başlayacak ’Balıklı göl ve Çevresi ile Gümrük Hanı’ gezisi ile program tamamlanacak.

21 Kasım salı

Buluşmanın 21 Kasım etkinlikleri ise saat 09.30 yine Arkeoloji Müzesi Önünde ’Mozaik atölyelerinde ve Sahada Mozaik Çalışmalarının Yapılması’ programı ile başlayacak. Saat 14.00’da Arkeoloji Müzesi Cep Salonunda Yrd. Doç. Dr Cihat Kürkçüoğlu’nun konuşması eşliğinde Şanlıurfa kültür ve sanat tarihi ile ilgili genel bir sunum yapılacak. Saat 16.00’da bir otelde ’Mozaik Sanatı’ konulu panel olacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Önal’ın yapacağı panele Prof. Dr. Gazanfer Bayram, Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz ve Paola Racagni katılacak.

22 Kasım çarşamba

Çalıştayın son günü olan 22 Kasımda ise saat 09.30 Arkeoloji Müzesi önünde ’Mozaik Atölyelerinde ve Sahada Mozaik Çalışmalarının Yapılması’ yapılacak. Saat 10.00 itibariyle yarışmaya katılan eserlerin değerlendirileceği programda dereceye giren eserler saat 14.00’te düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Saat 15.00-16.00 arası Mozaik Müzesi fuaye alanındaki mozaik sergisinin gezilmesinin ardından Mozaik Defilesi yapılacak.

Bu yıl ilki düzenlenen ’Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ saat 18.00 ile 20.00 arasında düzenlenecek gala yemeği ve sıra gecesiyle son bulacak.

“Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Şanlıurfa il genelinde bir çok tarihi yapıda restorasyon ve özüne uygun iyileştirme gerçekleştirmeleriyle bölge değerlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Biz yerel yöneticiler olarak Şanlıurfa’daki tüm değerlerin tanıtımında aktif rol oynamalıyız. Sadece yerel ve ulusal anlamda değil uluslararası platformlarda da bu değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmalıyız. Büyükşehir kadroları olarak işte bu misyonla hareket ediyor ve geleceği bu şekilde planlıyoruz. Sadece alt ve üst yapıda gelişen bir Şanlıurfa değil, turizmi, kültürel tanıtımı ve sosyal yaşama yönelik her türlü refahın hak ettiği yerde olduğu bir Şanlıurfa özlemi ile çalışıyoruz. Bu anlamda düzenleyeceğimiz ’Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.