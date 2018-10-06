Şanlıurfa'daki silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri öldü

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesinde yaşandı. Husumetli olan Caymaz ve Kılıç ailelerinin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Salih Caymaz (40), Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Caymaz'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.