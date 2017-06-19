Şanlıurfa’daki traktör sayısı 34 bin 95’ten 35 bin 759’a yükseldi

Oda Başkanı Mahmut Özyavuz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin traktör varlığının, 2016 yılında 70 bin 612 adet artarak 1 milyon 695 bin 152’den 1 milyon 765 bin 764’e çıktığını belirtti. Özyavuz, aynı dönemde Şanlıurfa’daki traktör sayısının da 34 bin 95’ten 35 bin 759’a yükseldiğini kaydetti.

Tarımda makineleşmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Özyavuz, birim alandan alınan en yüksek verimin, tohum, gübre, iyi bakım, uygun iklim ve toprak şartlarının yanı sıra makineleşmeyle sağlandığını ifade etti.

Geçmişte traktörünü satmak zorunda kalan çiftçinin, son yıllarda hayata geçirilen tarım politikaları ve ödenen destekler sayesinde geçmişe oranla nefes aldığını kaydeden Özyavuz, “Üreticimizin ürettiğinin karşılığını alabilmesi, kazancını yatırıma dönüştürebilmesi, hem bölge hem de ülke tarımımızın geleceği açısından sevindirici” dedi.

Rekabet için ön koşul

Günümüzde, her ekonomik faaliyette olduğu gibi tarımda da makine teknolojisi kaçınılmaz ve rekabet için ön koşullardan birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Mahmut Özyavuz, “Makineleşme üreticinin birim alandan elde ettiği geliri de artıran en önemli faktörlerden birisidir. Hükumetimizin, son yıllarda tarıma sağladığı destek kalemlerinin yelpazesi oldukça geniş. Özellikle modern tarım için traktörden gübreye kadar verilen desteklerden çiftçilerimizin azami ölçüde yararlanarak, hem kendi hem de ülke ekonomimize katkı sunmaya devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.