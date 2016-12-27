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27 Aralık 2016 18:00

Şanlıurfa’dan İdlib’e gönderilen 20 kişilik ekip bölgeye ulaştı

Şanlıurfa’dan İdlib’e gönderilen 20 kişilik ekip bölgeye ulaştı

27 Aralık 2016 18:00

İdlib’e gönderilen yardım tırlarındaki malzemeyi dağıtmak üzere Şanlıurfa İl Müftülüğünün organizesiyle 20 din gönüllüsünden oluşan ilk ekibin bugün bölgeye ulaştığı bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde, sivil toplum örgütü temsilcilerinin destekleriyle Türkiye genelinde başlatılan "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlarda yardım malzemelerinin tasnif ve dağıtımı için çeşitli ilerden yardım takviye ekipleri oluşturuldu. Bu yardım ekiplerinden ilki olan 20 kişilik grup bugün itibari ile bölgeye ulaştığı bildirildi. Şanlıurfa’dan giden grubun, İdlip’te bugün göreve başladığı belirtildi.



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