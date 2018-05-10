Şanlıurfalı çiftçiler DSİ’yi protesto etti

Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak durumu protesto etti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kanal tünellerinde oluşan arıza nedeniyle sulama yapılmadığını ve çiftçilere hayali borç çıkarıldığını iddia eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, sulama projesini DSİ’nin işletemediğini, yetersiz kaldığını söyledi. Suruç’a bağlı 38 mahallede pamuk ekili tarlalara DSİ’ye ait sulama kanallarından tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle toplanan bir grup çiftçi, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü önünde dövizlerle durumu protesto etti. R2 ve R5 hatları üzerindeki arıza nedeniyle 8 gündür sulama yapamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ifade eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, Suruç’taki 38 kırsal mahallede yağmur yağmadığı için ekinlerinin kuruduğunu aktardı. Dernek Başkanı Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek yardım istedi.

“Suruç Sulama Projesini sağlayan Cumhurbaşkanı ile eski ve yeni milletvekilleri ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Gündoğdu, “Suruç’a yönelik bu dev projeyi DSİ işletemiyor. Çalışmalarında yetersiz kalıyor. Bir haftadır arızalar var. Arıza ekibi zamanında müdahale edemiyor, ihmal ediyor. DSİ yetkilileri yeterince sahada denetim ve görev yapamadıkları için çiftçinin çoğunun mahsulü kurudu. DSİ’nin görevini acilen zamanında yapması gerektiğini haykırıyor ve şikayet ediyoruz. Tarlalara hayali borç çıkarttılar. Hiç sulama kanalının gelmediği topraklara borç çıkartılmış. 2017’de gelmeyen suyun faturası var. Su verilmeyen toprak için borç var, diyorlar. Buna itiraz ediyoruz, haykırıyoruz. Bu sorunu çözsünler" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren ve yetkililerin sesiz kaldığı eylem, sorunsuz bir şekilde son buldu.