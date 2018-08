Şanlıurfalı çiftçilerin sıcakla imtihanı

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı pamuktaki verimi arttırırken güneşin altında çalışmak zorunda kalan çiftçileri ise olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 45 derece sıcağın altında çalışmak zorunda kalan çiftçiler, kavurucu sıcağa rağmen sulama yapıyor.

Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi’nde pamuk sulaması yapan Ömer Ay, güneşin altında sulama yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Ekmek parası kazanmak için sıcak havaya rağmen pamuk sulamak zorunda kaldıklarını söyleyen Ömer Ay, "Biz çiftçiyiz. Tarlada ektiğimiz pamuğu suluyoruz. Pamuğa yaptığımız masraflar çıkmıyor. Bu sıcakta tarlada pamuğu suluyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Havanın sıcak olması pamuğa faydası çoktur” dedi.

Sıcak hava pamuğa yarıyor

Sıcak havanın pamuk üretimine faydalı olduğunu söyleyen Ay, “Ektiğimiz pamuğa çok kurt girdi. Biz de pamuğa hep ilaçlama yapıyoruz. Pamuğa gübresini ve her türlü bakımını yapıyoruz ama yaptığımız bu kadar çok masrafın karşılığını alamıyoruz. Şu an pamuğun durumu sıcaklardan dolayı iyi. Biz bu tarlayı icar olarak tutmuşuz. Milletin tarlasını tutuyoruz. Bu seneki sıcaklıklar pamuğa faydalı oldu. Pamuğa çok masraf yapıyoruz, gübresini, mazotunu her şeyini yapıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Sıcaklıktan dolayı bazen başımız dönüyor. Halimizi görüyorsunuz. Pamuğu suluyoruz, çapasını yapıyoruz. Sıcaklığın iyi olması pamuğu çok iyi etkiliyor” diye konuştu.