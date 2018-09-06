Şanlıurfalı çocuklar maket evler yapacak

Kent ekonomisine sunduğu katkıların yanı sıra eğlenceli aktiviteleriyle de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde çocuklara yönelik farkındalık ortaya koyacak “İnşaat Atölyesi”ne ev sahipliği yapacak.

Piazza’nın 4-12 yaş arasındaki ziyaretçileri, köstüm giyip baret takarak girecekleri çim hali ve renkli çitlerle çevrili etkinlik alanında, animatörler, teknik personel ve süpervizör nezaretinde tuğla legolarla maket evler inşa edip, boyama yapacak.

Uzaktan kumandalı araba parkurunda oyuncak kepçeleri hareket ettirip yine pedallı oyuncak kepçe ve traktörleri sürme imkanı bulacak olan çocuklar, “İnşaat Atölyesi”nde oldukça keyifli zamanlar geçirip, tatil anılarını zenginleştirmenin mutluluğunu yaşayacak.

AVM’nin 11 Eylül’de başlayıp 16 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan ve 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz okula dönüş etkinliğinden yararlanmak için, ebeveynlerin Piazza Club başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.