Şanlıurfalı çocuklar Piazza’da robotik kodlamayı öğrendi

Piazza AVM’de 3 ay süren Robotik Kodlama ve Tasarım Atölyesi, ilgi gördü.

Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin sürekli daha da arttığı günümüzde, çocukları robotik bilimine teşvik etmek amacıyla düzenlenen atölye çalışmasındaki eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Atölyeye aralarında anaokulu öğrencilerinin de bulunduğu 324 çocuk katıldı.3 aylık çalışma sonunda ise atölyeye düzenli olarak katılan 165 çocuk sertifika almaya hak kazandı.

Atölye çalışması süresince verilen eğitimlerle, motor becerilerini geliştiren, erken yaşta mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığı ve parçalarının nasıl sökülüp takıldığını öğrenerek, geleceğin robotlarını tasarlama yolunda ilk adımlarını atan çocuklara sertifikaları törenle verildi.