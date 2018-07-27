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27 Temmuz 2018 09:50

Şanlıurfalı çocuklar Piazza’da robotik kodlamayı öğrendi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STEM Merkezi iş birliğiyle Şanlıurfa Piazza AVM’de düzenlenen Robotik Kodlama ve Tasarım Atölyesi eğitimlerine katılan 324 çocuktan başarı gösteren 165 küçük mucide sertifikaları verildi.

Şanlıurfalı çocuklar Piazza’da robotik kodlamayı öğrendi

27 Temmuz 2018 09:50


Piazza AVM’de 3 ay süren Robotik Kodlama ve Tasarım Atölyesi, ilgi gördü.


Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin sürekli daha da arttığı günümüzde, çocukları robotik bilimine teşvik etmek amacıyla düzenlenen atölye çalışmasındaki eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Atölyeye aralarında anaokulu öğrencilerinin de bulunduğu 324 çocuk katıldı.3 aylık çalışma sonunda ise atölyeye düzenli olarak katılan 165 çocuk sertifika almaya hak kazandı.


Atölye çalışması süresince verilen eğitimlerle, motor becerilerini geliştiren, erken yaşta mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığı ve parçalarının nasıl sökülüp takıldığını öğrenerek, geleceğin robotlarını tasarlama yolunda ilk adımlarını atan çocuklara sertifikaları törenle verildi.




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